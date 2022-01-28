В Тольятти планируют установить светофоры с датчиками движения

В городе появятся регуляторы. Фото: администрация Тольятти

В Тольятти установили еще несколько десятков светофоров. Водители и местные жители жалуются на задержку движения каждые 400 метров.

Для решения проблемы глава города Николай Ренц обратился к руководителю департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации Павлу Баннову. Безопасность на дорогах важна, но глава города также отметил, что работу светофоров необходимо модернизировать.

По словам Баннова, вопросом уже занимаются специалисты. На дорогах установят специальные датчики движения, которые помогут водителям и не будут тормозить интенсивность автомобилепотока. Планируют установить 106 таких объектов. Реализация намечена на 2022 и 2023 годы.