В Самарской области полицейские изъяли 228 килограмм наркотиков за год

Полиция отмечает снижение преступлений во многих сферах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области подвели итоги оперативной деятельности. Начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников предоставил статистику работ.

По итогам прошедшего года зафиксировали сокращение причинения тяжкого вреда здоровью и грабежей на 20%, количество краж из квартир уменьшилось на четверть, и на половину – кражи автомобилей. Также отмечают снижение преступлений в сфере семейно-бытовых отношений – на 12%, а преступность подростков упала на 33%. Несовершеннолетние находятся под особым контролем.Сотрудники полиции также закрыли 4 интернет-магазина, продававших наркотики. За год изъяли 228 кг незаконных веществ.

Правоохранители отметили, что в регионе задокументировали 712 коррупционных правонарушений, из них 168 коррупционеров и 90 взяточников привлекли к уголовной ответственности. В бюджет вернули неуплаченные налоги - 1 миллиард 604 миллиона рублей.