Президент России Владимир Путин подписал закон «Единой России» о пожизненном сроке для педофилов

Владимир Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов

Президент России Владимир Путин подписал закон «Единой России» о пожизненном заключении для педофилов. Одним из инициаторов законопроекта был депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

В соответствии с законом, пожизненный срок предусмотрен за повторное преступление, когда педофилы совершают насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Также пожизненный срок будет применяться, если преступление совершено впервые, но сопряжено с другим тяжким преступлением, или совершается в отношении нескольких несовершеннолетних.

Как отметил Александр Хинштейн, в ближайшее время будут подготовлены новые инициативы, призванные защитить детей. В частности, обсуждается идея применения постоянно носимых электронных браслетов, а также создание реестра педофилов.

- Президент подписал наш закон о пожизненном заключении для педофилов. Это очень важное решение. Вместе с коллегами в ближайшее время нам предстоит подготовить и внести новые инициативы, надежно защищающие наших детей от извращенцев, - сказал депутат.