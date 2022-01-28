В Самарской области возросло число погибших из-за ДТП

Число погибших возросло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области прошло заседании итоговой коллегии. Генерал-лейтенант полиции Александр Винников сообщил, что в регионе число погибших в результате ДТП возросло.

Количество зарегистрированных происшествия на дорогах снизилось, но число пострадавших, к сожалению, увеличилось. Отмечают, что за год в 2952 авариях пострадало 2952 человека, из которых 334 погибли. Благодаря рейдам и профилактическим мероприятиям удалось снизить число пострадавших детей.

В регионе сотрудники автоинспекции активизировали работы по выявлению пьяных водителей. За год количество ДТП с их участием уменьшилось на 14%. Также сократилось и число погибших – на 8%.