Самарского "закладчика" наркотиков осудили на 8 лет

"Закладчика" ждет тюрьма Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд приговорил самарского наркодилера к 8 годам лишения свободы. Он планировать разложить «закладки» по всему городу.

По версии следствия, в апреле 2021 года самарец вступил в сговор и хотел расфасовать наркотик для его дальнейшей продажи. Сотрудники полиции успели задержать злоумышленника до сбыта вещества α-пирролидиновалерофенон, сообщили в прокуратуре Самарской области.

В ходе обыска в его квартире нашли 144,69 гр незаконных веществ. Правоохранители изъяли наркотик и задержали мужчину. Суд приговорил его к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима по статье о покушении на сбыт наркотических средств.