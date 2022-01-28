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Происшествия28 января 2022 15:18

Самарского "закладчика" наркотиков осудили на 8 лет

Мужчина должен был разложить вещества по всему городу
Алена ПРОВКИНА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
"Закладчика" ждет тюрьма

"Закладчика" ждет тюрьма

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд приговорил самарского наркодилера к 8 годам лишения свободы. Он планировать разложить «закладки» по всему городу.

По версии следствия, в апреле 2021 года самарец вступил в сговор и хотел расфасовать наркотик для его дальнейшей продажи. Сотрудники полиции успели задержать злоумышленника до сбыта вещества α-пирролидиновалерофенон, сообщили в прокуратуре Самарской области.

В ходе обыска в его квартире нашли 144,69 гр незаконных веществ. Правоохранители изъяли наркотик и задержали мужчину. Суд приговорил его к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима по статье о покушении на сбыт наркотических средств.