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Происшествия28 января 2022 15:56

В Самаре мужчина продал арендованный автомобиль и попал в колонию

Суд признал его виновным
Алена ПРОВКИНА
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Злоумышленник оказался за решеткой

Злоумышленник оказался за решеткой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель решил обогатиться за счет продажи арендованного автомобиля. Суд признал подсудимого виновным и назначил ему срок лишения свободы.

По версии следствия, мошенник придумал схему: он арендовал машину и решил перепродать её третьим лицам. После осуществления своего преступного замысла, злоумышленник потратил деньги на собственные нужды. Потерпевшему был нанес материальный ущерб в размере 300 тысяч рублей.

Мужчина признал свою вину в полном объеме. Суд назначил ему лишение свободы на 2 года в исправительной колонии строгого режима.

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