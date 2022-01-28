В Самаре мужчина продал арендованный автомобиль и попал в колонию

Злоумышленник оказался за решеткой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель решил обогатиться за счет продажи арендованного автомобиля. Суд признал подсудимого виновным и назначил ему срок лишения свободы.

По версии следствия, мошенник придумал схему: он арендовал машину и решил перепродать её третьим лицам. После осуществления своего преступного замысла, злоумышленник потратил деньги на собственные нужды. Потерпевшему был нанес материальный ущерб в размере 300 тысяч рублей.

Мужчина признал свою вину в полном объеме. Суд назначил ему лишение свободы на 2 года в исправительной колонии строгого режима.