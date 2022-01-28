Дмитрий Азаров назвал причину сообщений о минировании в Самарской области

Все сообщения и звонки о минировании зданий были ложными Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Дмитрий Азаров сообщил о причине сообщений о минировании зданий в регионе. Этот вопрос обсудили на заседании коллегии ГУ МВД России по Самарской области.

В пятницу, 28 января 2022 года, Дмитрий Азаров обсудил цель звонков и сообщений о минировании. Губернатор отметил, что правоохранители реагируют на ситуацию быстро и отправляются на указанное место. Совместно с оперативниками, операторами связи и правоохранителями планируется пресечение дальнейших звонков. Они, по словам главы региона, направлены на дестабилизацию страны и города.

Также на заседании отметили, что все сообщения были ложными. Преступников разыскивают.