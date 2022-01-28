Доработанный проект по развитию духовно-просветительского комплекса в Ташле представят через 1,5 месяца

Дмитрий Азаров провел заседание, во время которого обсудили развитие духовно-просветительского комплекса в Ташле

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил промежуточные результаты и перспективы развития духовно-просветительского центра в Ташле во время заседания попечительского совета комплекса, которое прошло в Поволжской академии образования и искусств.

Храм в честь Святой Троицы и источник во имя иконы Божией Матери «Избавительница от бед» в Ташле является местом, куда регулярно приезжают паломники не только из других регионов, но и из-за рубежа. Ранее глава региона поддержал планы по созданию в Ташле духовно-просветительского комплекса.

Разработан план, согласно которому благоустроят территорию, построят детско-юношеский образовательный лагерь, новый собор в Ташле и в целом создадут единый бренд.

Во время обсуждения прозвучало, что необходимо сделать посещение источника удобным для многочисленных паломников, а также определить этапность и конкретные сроки реализации проекта.

Глава региона поручил проектировщикам доделать проект с учетом замечаний и представить результат не позднее, чем через 1,5 месяца.

- К этапности реализации надо подойти внимательно. В первую очередь, это обустройство источника в Ташле, туристической тропы, детско–юношеского образовательного лагеря, необходимой туристической и паломнической инфраструктуры. Отмечу, что инфраструктуру для всего села и всех, кто туда приезжает, мы создаем на бюджетные средства, а обустройство источника у нас идет при помощи спонсоров, - сказал губернатор.