В Самаре планируют построить путепровод на пересечении Московского шоссе и Авроры

В Самаре планируют еще одну крупную реконструкцию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Замминистра транспорта и автомобильных дорог Сергей Неретин сообщил о планах построить в Самаре путепровод на пересечении Московского шоссе и улицы Авроры, сообщает 63.ru.

Дорогу планируют проложить до улицы Ново-Садовой. Построят многоуровневую развязку. Два путепровода соединят в себе каждое направление. Помимо строительства, также начнут реконструкцию участка по Московскому шоссе. Его протяженность составит 1210,69 м. Строительство оценили почти в 7 миллиардов рублей. К нему приступят только после завершения других проектов.

Кольцевое пересечение сохранят, а на съездах число полос увеличат. Тротуары на новом участке по улице Авроры расширят до 3-х метров, а дорога станет четырехполосной. Строительство путепровода может затянуться на четыре года.