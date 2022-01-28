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Происшествия28 января 2022 18:10

В Самарской области уголовник вернулся в колонию через месяц после освобождения

Мужчина поселился в заброшенной квартире и обворовывал магазины
Алена ПРОВКИНА
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Уголовник опять оказался за решеткой

Уголовник опять оказался за решеткой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местный житель после освобождения из тюрьмы вновь совершил преступления. Он пробыл на свободе месяц.

Прокуратура отметила 4 эпизода правонарушения. По версии следствия, преступник вышел из колонии и поселился в заброшенной квартире. Мужчина не стал искать работу и решил обворовать магазин «Магнит» в первую ночь после освобождения. Весь месяц он жил, совершая кражи из ближайших продуктовых и кафе.

Злоумышленника поймали и вновь завели уголовное дело, благодаря экспертизам. Отпечатки пальцев подтвердили причастность к преступлениям. Теперь ему грозит еще 2 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

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