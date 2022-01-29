В Самарской области потеплеет до 0 градусов и пойдет снег с дождем с 30 января 2022 года

В конце января в регионе потеплеет до 0 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС рассказали, какая погода будет в Самарской области в конце января 2022 года. По прогнозу, в регионе потеплеет до 0 градусов и пойдет мокрый снег.

В субботу, 29 января 2022 года, в Самаре будет облачно с прояснениями. Синоптики не прогнозируют существенных осадков в этот день. Температура воздуха будет держаться в пределах -7…-9 градусов, а ночью опустится до -12.

С воскресенья синоптики обещают осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха днем составит 0…-5 градусов, а ночью в пределах -2…-7.

В понедельник, 31 января, будет также тепло. По прогнозу, температура воздуха будет колебаться от 0 до -5 днем. В этот день также обещают снег и мокрый снег.

Синоптики связывают резкое потепление в Самарской области с прибытием атлантического циклона. В связи с этим, теплая воздушная масса станет причиной повышения температуры воздуха, а также осадков в виде снега с дождем.