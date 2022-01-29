«Генерал-майор НАТО из Германии» украл у жительницы Оренбурга 1 миллион рублей

Женщина познакомилась с интересным иностранцем и не смогла устоять Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Бузулукского района Оренбургской области обратилась 55-летняя местная жительница, которая сообщила, что ее обманули и ограбили. Доверчивая женщина поверила лже-ухажеру из Германии и лишилась 1 миллиона рублей.

По словам заявительницы, она познакомилась в августе 2021 года с мужчиной, который представился сотрудником вооруженных сил НАТО - генерал-майором по имени Берн из Германии. Влюбленные общались до января 2022 года, а после ухажер заявил о готовности переехать в Россию для дальнейшего проживания со своей пассией. Мошенник ввел оренбурженку в заблуждение и побудил ее набрать кредитов и перевести деньги ему на счет.

Влюбленная женщина оформила кредиты в различных банках на общую сумму 1 186 100 рублей и перевела все деньги на счет «жениха» из Германии. Однако приезда суженого она так и не дождалась. Поняв, что стала жертвой мошенника, женщина сразу обратилась в полицию.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность лже-генерала Берна. Возбуждено уголовное дело, проводится проверка.