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Общество29 января 2022 10:32

В Самарской области дело о смертельном столкновении катера с депутатами и надувной лодки передали в суд

Рассмотрение дела начнется 4 февраля 2022 года
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Адвокат будет требовать доследования

Адвокат будет требовать доследования

4 февраля 2022 года в суде Ставропольского района Самарской области начнут рассматривать дело о столкновении катера с депутатами «Единой России» и надувной лодки, в котором погиб владелец надувного плавсредства Денис Безруков.

ЧП произошло 18 июля 2021 года в районе полуострова Копылова. В результате столкновения в воде оказался 32-летний Денис Безруков, которого позже искали несколько дней водолазы. В резиновой лодке также находилась жена и маленький сын Дениса. Они не пострадали. Также не пострадали и пассажиры катера, который и стал виновником аварии.

СУ СКР по Самарской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека». Кроме водителя катера с ним находились двое депутатов «Единой России», которые были в состоянии алкогольного опьянения. После происшествия они лишились партийных билетов и должностей.

Интересы потерпевшей, жены Безрукова, представляет самарский адвокат Кирилл Щербаков. По его словам в деле много недоработок, поэтому на первом заседании он намерен требовать вернуть дело на доследование.

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