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Здоровье29 января 2022 11:46

В Самарской области на 29 января 2022 года за сутки выявили 1993 случая заболевания коронавирусом

Статистика по коронавирусу в Самарской области на 29 января 2022 года
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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В Самарской области продолжают заболевать люди

В Самарской области продолжают заболевать люди

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжает расти количество заболевших коронавирусом. По даннвм портала стопкоронавирус.рф, на 29 января 2022 года за сутки было подстверждено 1993 случаев заражения опасным вирусом.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 217 117 зараженных, из них 193 058 на сегодняшний день успешно справились с опасным заболеванием. За минувшие сутки выздоровели 1498 самарцев.

В Самарской области продолжают усиленно работать ковидные госпитали, которые открылись на базе городских больниц, а два модульных госпиталя в 2021 года построили в Самаре и Тольятти. За прошедшие сутки в больницы были госпитализированы 258 пациентов.

Что касается печальной статистики, то в Самарской области продолжают умирать пациенты, у которых подтвержден коронавирус. Так, на 29 января 2022 года, в регионе зарегистрировано 10 смертей за сутки. Всего за два года скончались 6 675 инфицированных самарцев.

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