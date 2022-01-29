Дмитрий Азаров встретился с мальчиком из Тольятти, который помогал коммунальщикам чистить снег

Мальчик показал мужество и трудолюбие. Фото: Администрация комсомольского района Тольятти

Школьник из Тольятти прославился на всю Самарскую область, благодаря своему поступку. Он в одиночку расчистил снег возле своего подъезда, не дожидаясь приезда коммунальной службы. Соседи сняли на видео, как маленький герой без труда выполняет взрослую работу и справляется со снежной насыпью. Видеоролик разлетелся по социальным сетям и СМИ.

К семье маленького Саше в Тольятти приехал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона лично поблагодарил школьника за неравнодушие и выразил слова благодарности родителям Саши за воспитание настоящего мужчины. По словам самого героя, ему просто нравится убирать снег, поэтому он делает это ради удовольствия.

Трудолюбивого Александра наградил и глава администрации Комсомольского района Артем Анисимов. Чиновник поблагодарил второклассника за помощь в борьбе со снегом и передал благодарственное письмо, а также ценные подарки для Саши и его братьев.