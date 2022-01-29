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Происшествия29 января 2022 12:45

В Самаре арестовали 19-летнего закладчика синтетических наркотиков

Молодой человек занимался незаконным сбытом наркотических средств
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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При задержании у парня изъяли крупную партию наркотика. Фото: ГУ МВД по Самарской области

При задержании у парня изъяли крупную партию наркотика. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Полицейские завершили предварительное расследование уголовного дела по факту покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере. Под стражу заключили 19-летнего самарца, который делал «закладки» на улице Воронежской.

Ранее не судимый житель Самары планировал распространять синтетические наркотики посредством тайников – «закладок» в Кировском и Промышленном районах. Сотрудники правоохранительных органов задержали молодого парня и в присутствии понятых изъяли у него около 6 грамм наркотика, что относится к крупному размеру.

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для принятия решения. Сейчас Самарец находится под стражей и ждет приговора суда.

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