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Происшествия29 января 2022 13:19

В Самаре разбойник с таджикским акцентом ограбил прохожего

Грабитель в маске и с ножом забрал у потерпевшего деньги и телефон
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Полиция ищет преступника

Полиция ищет преступника

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Самары обратился местный житель, который утверждал, что его ограбили. Неизвестный в маске и с ножом силой забрал у мужчины деньги и телефон. Ущерб составил 26 тысяч рублей.

- По словам заявителя у неизвестного грабителя был выраженный таджикский акцент, - сообщил «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полицейские продолжают проверку по факту происшествия. Устанавливается личность и местонахождение преступника.

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