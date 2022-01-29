В Самаре разбойник с таджикским акцентом ограбил прохожего

Полиция ищет преступника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Самары обратился местный житель, который утверждал, что его ограбили. Неизвестный в маске и с ножом силой забрал у мужчины деньги и телефон. Ущерб составил 26 тысяч рублей.

- По словам заявителя у неизвестного грабителя был выраженный таджикский акцент, - сообщил «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полицейские продолжают проверку по факту происшествия. Устанавливается личность и местонахождение преступника.