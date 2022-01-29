В Самаре на площади Кирова водитель на «Газели» сбил 53-летнюю женщину

Женщина перебегала дорогу в неположенном месте. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре, 28 января 2022 года, около пяти часов вечера на площади Кирова сбили женщину. Пешеход переходила проезжую часть в неустановленном месте и попала под колеса «Газели».

По предварительным данным полицейских, 43-летний водитель двигался по проспекту Кирова от Физкультурной в сторону Победы. В этот момент 53-летняя женщина перебегала проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате женщина получила травмы, после осмотра врачами, ей было назначено амбулаторное лечение. В отношении водителя был составлен административный материал о нарушении ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью.