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Происшествия29 января 2022 15:06

В Самаре на площади Кирова водитель на «Газели» сбил 53-летнюю женщину

Пешеход переходила проезжую часть в неустановленном месте
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Женщина перебегала дорогу в неположенном месте. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Женщина перебегала дорогу в неположенном месте. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре, 28 января 2022 года, около пяти часов вечера на площади Кирова сбили женщину. Пешеход переходила проезжую часть в неустановленном месте и попала под колеса «Газели».

По предварительным данным полицейских, 43-летний водитель двигался по проспекту Кирова от Физкультурной в сторону Победы. В этот момент 53-летняя женщина перебегала проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате женщина получила травмы, после осмотра врачами, ей было назначено амбулаторное лечение. В отношении водителя был составлен административный материал о нарушении ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью.