В Тольятти неизвестный водитель подрезал «Датсун» и спровоцировал лобовое ДТП с пострадавшими

Неизвестный подрезал "Датсун" и скрылся с места аварии. Фото: ГУ МВД по Самарской области

28 января 2022 года, в Тольятти около полудня произошла серьезная авария с пострадавшими. Водитель, который спровоцировал ДТП с пострадавшими, скрылся с места происшествия, сейчас его ищет полиция.

- По предварительным данным, неустановленный автолюбитель на улице Дзержинского не предоставил преимущество в движении автомашине «Datsun on-DO». В результате чего он допустил столкновение с «Ладой Вестой», - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В ДТП пострадали водитель и пассажирка автомобиля «Датсун». После осмотра врачами, пострадавшим было назначено амбулаторное лечение.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают автомобиль и личность водителя, который спровоцировал аварию. Выясняются все обстоятельства происшествия.