«С приобретениями труднее»: тренер "Крыльев Советов" прокомментировал зимние трансферы клуба

Игорь Осинькин рассказал о планах на сезон Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин рассказал о зимних трансферах и готовности команды к новому сезону в интервью команде издания TeleSport. Он поделился своим мнением о прошлом сезоне, отметив, что восьмое промежуточное место - это баланс современных возможностей команды.

- Дальнейший прогресс подразумевает очень серьезную работу. Надеюсь, сборы нам помогут в этом отношении. В прошлом сезоне зимние сборы стали в некотором смысле прорывными, позволили выйти на новый качественный уровень, - поделился он своим мнением.

Тренер отметил, что до уверенности в результате в таблице РПЛ по итогам сезона, чтобы избежать стыков и зоны вылета, команде не хватает 5-6 очков. И футбол, который есть сейчас, не вершина игрового стиля.

При этом Игорь Осинькин заметил, что давать прогнозы пока рано, пока неясно в каком состоянии подойдет команда и ее соперники к рестарту.

-Тем более у нас потери сейчас есть, а с приобретениями пока не ясно. Какого качества придут футболисты, как быстро вольются в игру? Это еще предстоит увидеть, - резюмировал тренер.