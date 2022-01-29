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Общество29 января 2022 18:22

Самарский космонавт Михаил Корниенко рассказал о киносеансах на орбите

По субботам космонавты устраивали кинотеатр на борту космолета
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Космонавты первыми посмотрели фильм о космосе, который еще даже не вышел на экраны на Земле. Фото: instagram.com/iss_year_in_space

Космонавты первыми посмотрели фильм о космосе, который еще даже не вышел на экраны на Земле. Фото: instagram.com/iss_year_in_space

Самарский космонавт Михаил Корниенко поделился воспоминаниями о своем годовом полете на орбиту. Самым ярким событием для космонавтов были субботние киносеансы в невесомости.

- У нас была традиция смотреть кино на большом экране через проектор каждую субботу. Фильм выбирался общим голосованием, а «диск-жокеем» был мой друг и коллега по годовому полету Скотт Келли, - рассказывает самарский космонавт.

Экран и проектор устанавливали в модуле NODE-2. В установленное время весь экипаж собирался на киносеанс, кто-то брал с собой чай, а кто-то сок.

- Это было похоже немного на земной кинотеатр с попкорном, если забыть о невесомости, - говорит Михаил Корниенко.

Весь экипаж с нетерпением ждал субботнего вечера, ведь просмотр кинофильмов был отличной психологической нагрузкой в космосе. По словам самарца, они стали одними из первых, кто посмотрел фильм «Марсианин». Он тогда еще даже не вышел в прокат в земных кинотеатрах.

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