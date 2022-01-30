Два человека погибли в столкновении кроссовера и легковушки под Самарой

Kia выехала на встречную полосу. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

Два человека погибли в ДТП под Самарой, в котором столкнулись кроссовер Kia и "Лада Гранта", сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла вечером в субботу, 29 января, на дороге Волжский - Курумоч - М-5 "Урал". По предварительным данным, примерно в 19:00 кроссовер Kia, которым управляла 48-летняя женщина, выехал на встречную полосу, где врезался в легковушку "Лада Гранта".

В результате аварии погибли два человека - 28-летний водитель легкового автомобиля и 55-летний пассажир иномарки.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют причины произошедшего.