В Самарской области мужчина хранил наркотики в газетном свертке

Мужчине грозит три года лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины из Сергиевского района, который хранил дома наркотики. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские получили информацию, что в поселке Сок один из местных жителей хранит дома наркотики. Правоохранители приехали в дом 49-летнего мужчины и во время осмотра нашли в шкафу газетный сверток и пакет. В них обнаружили вещество, которое отправили на экспертизу.

Как оказалось, мужчина прятал маковую солому общей массой 44 грамма. По факту случившегося возбудили уголовное дело, мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Кроме того, во время осмотра полицейские заметили, что мужчина находится под воздействие запрещенных средств и отправили его на медосвидетельствование. За потребление наркотические средств мужчину оштрафовали на 4 тысячи рублей.