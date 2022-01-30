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Спорт30 января 2022 7:47

Отменен контрольный матч тольяттинского «Акрона» с «Арсеналом»

Соперник не нашел достаточного количества игроков
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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Тольяттинцы проведут двустороннюю игру

Тольяттинцы проведут двустороннюю игру

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отменен контрольный матч тольяттинского «Акрона» с тульским «Арсеналом» из РПЛ.

Игра должна была состояться в Турции в воскресенье, 30 января, но, как сообщили в тольяттинском клубе, соперник не сумел найти достаточного количества игроков.

Как рассказал в «Акроне», за час до игры представители «Арсенала» предложили задействовать игроков тольяттинцев, но на такие условия не согласились.

В итоге тренерский штаб «Акрона» принял решение провести двустороннюю игру. Команда продолжает готовиться к весенней части сезона в ФНЛ.

Что касается «Арсенала», то у команды были запланированы на сегодня две игры, помимо «Акрона» тульский клуб должен был играть с командой «Нови Пазар» из Сербии.

Также на сегодня запланирован контрольный матч самарских «Крыльев Советов» с «Академией Пандев» из Македонии.

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