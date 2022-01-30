Защитник из Бразилии стал игроком «Крыльев Советов»

23-летний бразилец пришел из молдавского «Шерифа» Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Самарские «Крылья Советов» объявили о подписании контракта с 23-летним защитником из Бразилии Фернандо Костанца. Соглашение рассчитано на 3,5 года.

- Хочу обратиться к болельщикам. Меня зовут Фернандо, и я только что подписал контракт с «Крыльями». Вы можете быть уверены, что на поле я буду выкладываться на 100%, - цитируют в сообщении клуба молодого игрока.

В «Крылья» бразилец приходит из молдавского «Шерифа», в составе которого он провел 42 игры, забил 1 гол и отдал 9 результативных передач. Костанца принимал участия в матчах группового этапа Лиги чемпионов.

Успехов новому игроку «Крыльев» пожелал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Добро пожаловать в команду! Успехов, ярких побед и новых достижений в составе «Крыльев»! - сказал глава региона.

Спортивный директор команды Сергей Корниленко поблагодарил губернатора за то, что этот трансфер стал возможен.

- Дмитрий Игоревич глубоко погружен в работу «Крыльев» и максимально заинтересован в том, чтобы команда становилась сильнее. Переход Костанцы — одно из решений в пользу прогресса «Крыльев Советов», - сказал Корниленко.

Сейчас самарские «Крылья Советов» находятся на сборах в Турции, где продолжают подготовку к весенней части сезона РПЛ.