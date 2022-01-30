Массовая драка хоккеистов произошла на юношеском турнире в Отрадном

Эмоции захлестнули юных хоккеистов. Фото - скриншот

В Самарской области на турнире по хоккею для спортсменов младше 16 лет произошла массовая драка на льду. Видео момента появилось в группе «Подслушано в Отрадном».

Драка завязалась во время борьбы на пятачке, когда хоккеисты одной из команд пытались протолкнуть шайбу в ворота. Эмоциональное противостояние перешло в кулачный бой, а когда защищать своих партнеров по команде приехали другие игроки, потасовка приобрела массовый характер.

Разнимали разгоряченных игроков судьи и представители команд. В комментариях мнения разделились, пользователи высказывались, что свою правоту надо доказывать результатом, а не махать кулаками, другие отмечали, что драки - это тоже часть хоккея, и такие моменты в профессиональной карьере случаются.