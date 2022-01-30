В двух районах Самары отключат холодную воду

В Самаре отключат холодную воду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в начале следующей недели планируются отключения холодной воды, сообщили в «РКС-Самара».

Воду отключат 1 февраля из-за замены задвижки диаметром 300 мм по адресу Дзержинского, 40. Без воды будут дома на улицах Загородной, Гончарной, Песчаной, а также на Партизанской в домах 88, 90, 92 и 94. На пониженном давлении воду будут подавать на Партизанской в домах 96, 98, 100, 102, 104, 110, 116 и 116а. Ожидается, что работы продлятся с 9:00 до 17:00.

Также отключения планируются 3 февраля для устранения повреждений на трубопроводе диаметром 100 мм. Воды не будет с 10:00 до 11:45 на проспекте Кирова в домах 102 и 98.