Главный тренер сборной России Валерий Карпин побывал на контрольном матче «Крыльев Советов»

Карпин посмотрел, как играют «Крылья» Фото: Борис КУДРЯВОВ

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин побывал на контрольном матче самарских «Крыльев Советов», сообщили в клубе.

«Крылья» сейчас находятся в Турции, где сыграли с македонским клубом «Академия Пандев» в рамках подготовки к весенней части сезона РПЛ.

Игроки самарской команды ранее уже попадали в поле зрения тренера российской сборной. Иван Сергеев, который в текущий зимний перерыв покинул «Крылья» и перешел в «Зенит», вызывался в национальную команду, а Роман Ежов и Антон Зиньковский попадали в расширенный список.

Ранее «Крылья» объявили о подписании контракта с бразильцем Фернандо Костанца.