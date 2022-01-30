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Спорт30 января 2022 15:48

Главный тренер сборной России Валерий Карпин побывал на контрольном матче «Крыльев Советов»

Игроки «Крыльев» уже попадали в поле зрения тренера сборной
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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Карпин посмотрел, как играют «Крылья»

Карпин посмотрел, как играют «Крылья»

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин побывал на контрольном матче самарских «Крыльев Советов», сообщили в клубе.

«Крылья» сейчас находятся в Турции, где сыграли с македонским клубом «Академия Пандев» в рамках подготовки к весенней части сезона РПЛ.

Игроки самарской команды ранее уже попадали в поле зрения тренера российской сборной. Иван Сергеев, который в текущий зимний перерыв покинул «Крылья» и перешел в «Зенит», вызывался в национальную команду, а Роман Ежов и Антон Зиньковский попадали в расширенный список.

Ранее «Крылья» объявили о подписании контракта с бразильцем Фернандо Костанца.

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