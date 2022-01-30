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Спорт30 января 2022 16:02

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Академией Пандев»

За игрой самарцев наблюдал главный тренер сборной Валерий Карпин
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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Матч проходил при сложных погодных условиях

Матч проходил при сложных погодных условиях

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» сыграли вничью с македонским клубом «Академия Пандев». Контрольный матч состоялся в Турции в воскресенье, 30 января.

«Крылья» сейчас находятся в Турции, где готовятся к весенней части сезона РПЛ. Игра состоялась в сложных погодных условиях, когда шел дождь. Матч завершился при нулевой ничье, за игрой наблюдал главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин.

В стартовом составе вышел нападающий Иван Игнатьев, предполагается, что в дальнейшем он будет выступать за самарскую команду.

На сборах «Крылья» проведут и другие контрольные игры, встретившись с «Нижним Новгородом» и «Астаной».

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