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Общество30 января 2022 17:26

Снег в Самаре 30 января 2022 убирали 450 единиц техники

Основной упор делали на расчистку дворов
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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В Самаре снег чистили несколько сотен единиц техники

В Самаре снег чистили несколько сотен единиц техники

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в воскресенье, 30 января, на уборку снега вышли 450 единиц техники. По поручению первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, основной упор делали на расчистку дворов и подъездов к соцобъектам.

На расчистку городских улиц также вышли почти 3 тысячи уборщиков, большинство из которых работали во дворах.

Также были мобилизованы бригады для расчистки крыш. Работали 65 бригад, которые чистили от снега и наледи 240 скатных крыш.

В Самаре в начале предстоящей недели снова прогнозируют снегопады, снег будет идти как минимум до среды.

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