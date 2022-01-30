Снег в Самаре 30 января 2022 убирали 450 единиц техники

В Самаре снег чистили несколько сотен единиц техники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в воскресенье, 30 января, на уборку снега вышли 450 единиц техники. По поручению первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, основной упор делали на расчистку дворов и подъездов к соцобъектам.

На расчистку городских улиц также вышли почти 3 тысячи уборщиков, большинство из которых работали во дворах.

Также были мобилизованы бригады для расчистки крыш. Работали 65 бригад, которые чистили от снега и наледи 240 скатных крыш.

В Самаре в начале предстоящей недели снова прогнозируют снегопады, снег будет идти как минимум до среды.