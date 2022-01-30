Новый бразильский игрок «Крыльев Советов» сказал первые слова на русском языке

За «Крылья» будет играть защитник из Бразилии
Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Новый бразильский игрок самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца сказал первые слова на русском языке.
- Привет, Самара! Вперед, за «Крылья!» - сказал Фернандо.
23-летний бразилец является воспитанником клуба «Ботафого», он играл за вторую команду французского «Лилля» и молдавский «Шериф».
С самарской командой он подписал контракт на 3,5 года, будет выступать под номером 22.
«Крылья» сейчас находятся на сборах в Турции и провели там контрольный матч, за которым наблюдал главный тренер российской сборной Валерий Карпин.