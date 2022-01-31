В последний день января 2022 года Самарскую область накроет густой туман

Видимость составит 500 и менее метров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС рассказали, какая погода будет в Самарской области в последний день января 2022 года и в начале февраля. 31 января 2022 года был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за густого тумана, который накрыл регион ночью.

- Объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 31.01.2022 местами по Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее, - сообщили в Приволжском УГМС.

В понедельник, 31 января 2022 года, в Самаре будет идти мокрый снег. Температура воздуха будет держаться в пределах -1…-3 градусов, а ночью составит -3…-8 градусов.

1 февраля 2022 года, в регионе будет продолжаться снегопад. Температура воздуха днем составит 0…-5 градусов, а в ночь похолодает до -8 градусов.

В среду, 2 февраля 2022 года, в Самарской области будет также тепло от 0 до -5 градусов. Синоптики сообщили, что снег с дождем будет идти каждый день еще несколько дней.