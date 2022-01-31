Самарские врачи рассказали, как лечиться от коронавируса дома

Нужно оставаться дома и позвонить врачу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. В настоящее время ежедневно коронавирусом заболевают больше 2000 самарцев, кроме того подтверждаются заболевания опасным штаммом «омикрон». Поликлиники Самарской области сейчас начинают временно отменять плановый прием пациентом и принимать только экстренных больных с повышенной температурой и признаками ОРВИ.

Министерство здравоохранения Самарской области опубликовало памятку для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения новой коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции. Врачи рассказали, как лечиться от коронавируса дома и когда нужно вызывать врача или идти самостоятельно в больницу.

Так, вакцинированные самарцы или переболевшие коронавирусом менее 6 месяцев назад при положительном тесте на COVID-19 и при этом, не имеющие никаких симптомов заболевания, могут получить лист нетрудоспособности и находиться на самоизоляции. Однако лечение таким пациентам не требуется, нужно просто контролировать температуру тела не реже раза в сутки.

Если у таких пациентов есть симптомы ОРВИ, но нет положительного теста на коронавирус, то нужно оставаться дома, при необходимости открыть больничный по телефону регистратуры поликлиники или по горячей линии 122. Если больной проживает в квартире с кем-то еще, нужно самоизолироваться в отдельной комнате и регулярно проветривать помещение. А также: соблюдать питьевой режим (не менее 2 литров воды в сутки при температуре), не реже 3 раз в день измерять температуру, при возможности измерять уровень сатурации, использовать противовирусные препараты, в том числе капли или спрей в нос, при насморке использовать солевые растворы, при боли в горле – местные средства в виде растворов, спреев и таблеток для рассасывания, при повышенной температуре свыше 38 градусов принять жаропонижающие средства, а также пить витамины группы C и D.

Если состояние больного ухудшилось (температура 38 градусов сохраняется более 2-х суток, несмотря на прием жаропонижающих), нужно обратиться за дистанционной консультацией к врачу по телефону 122 или в регистратуру поликлиники. Если появилась одышка, чувство нехватки воздуха, боли за грудиной Вам трудно дышать и/или уровень сатурации менее 94-95%, и/или учащение дыхания, то необходимо позвонить в единую службу «103» для вызова скорой помощи. Врачи настоятельно не рекомендуют самостоятельно назначать себе антибиотики.

Если у вакцинированного пациента есть положительный тест на коронавирус, но нет симптомов, то нужно оставаться дома и также обратиться за консультацией к врачу. При появлении одышки и повышения температуры выше 38 градусов, нужно вызвать скорую.

Если у не вакцинированного пациента положительны тест на коронавирус и есть симптомы ОРВИ, нужно оставаться дома, позвонить в единую службу «122» или в call-центр Вашей поликлиники для дистанционной консультации с медицинским работником, а при ухудшении самочувствия вызвать скорую.