В Тольятти 63-летний пьяный хулиган обещал взорвать памятник

Пьяный госслужащий решил пошутить и "заминировал" памятник Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В январе 2022 года в полицию Тольятти поступило сообщение о существующей угрозе одному из памятников в Комсомольском районе. К месту ЧП были направлены экстренные службы города.

- Полицейские с применением технических средств проверили административные помещения и прилегающую территорию. В ходе совместной работы сотрудников Управления МВД России по г. Тольятти и Управления Росгвардии по Самарской предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан не обнаружено, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность сообщившего о готовящемся теракте. Им оказался 63-летний местный житель. Полицейские задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании по месту проживания.

В ходе опроса мужчина признался, что находился в состоянии алкогольного опьянения и решил пошутить, позвонив в полицию. Как выяснилось, он работает в одном из госучреждений Тольятти и ранее к уголовной ответственности не привлекался.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по части й статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о действиях, создающих опасность наступления общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений». Теперь госслужащему грозит штраф до полумиллиона рублей либо принудительные работы на срок от двух до трех лет.