Определен топ-20 общественных пространств Самары для голосования за благоустройство в 2023 году

В список для рейтингового голосования вошли 20 парков и скверов / Фото: МАУ "Парки Самары"

В Самаре определили топ-20 общественных пространств для рейтингового голосования за благоустройство в 2023 году. В список вошли: парк Молодежный, сквер «Самарец», сквер Экономистов, парк «Воронежские озера», территория Постникова оврага, Ерик Парк, сквер Калинина и др. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, отбор общественных территорий проходил в Самаре с 17 по 25 января 2022 года. На обсуждение было представлено 87 пространств. От горожан поступило более 67 тысяч заявок. По итогам отобрали 20 площадок, которые вынесут на рейтинговое голосование. Перед его началом во всех районах областной столицы пройдут встречи с жителями. На них представят дизайн-проекты. Каждый желающий сможет высказать свое мнение и внести предложения.

Голосование пройдет на платформе za.gorodsrega.ru через портал «Госуслуги» и виджет «Мой выбор, мое будущее» на сайтах городской и районных администраций.