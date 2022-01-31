Жителей Самарской области напугала колонна БТР

Самарцы часто встречают подобные заезды БТР

Под Самарой в районе Курумоча автолюбители заметили на трассе колонну бронетранспортеров, которая двигалась в сторону областной столицы. Корреспондент ГТРК Самара снял на видео колонну военной техники.

Судя по видео, в колонне около 20 БТР, оружие которых было закрыто чехлами. Как сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ЦВО, ситуацию не стоит рассматривать как надвигающуюся угрозу – это всего лишь плановая учебная тренировка.

- Сейчас проходит зимний период обучения, поэтому в рамках учебного процесса проходят занятия по боевой техники. Военнослужащие отрабатывают навыки по тактической, огневой и специальной подготовке, сдают нормативы по вождению машин, - сообщили в ЦВО.

Это не первый заезд военной техники в Самарской области. Часто учебные выезды можно наблюдать недалеко от поселка Рощинский, где находится военная часть.