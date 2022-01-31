Более 300 пар сыграют свадьбу в Самарской области 22 февраля 2022 года

Чтобы принять всех желающих, пришлось увеличить количество слотов времени Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, сколько свадеб сыграют в Самарской области в зеркальную дату — 22.02.2022. Связать себя узами брака в этот день решили более 300 пар влюбленных.

Желающих выбрать именно эту дату было много. Уже 19 января было подано свыше 270 заявлений о заключении брака. Через пару дней это число перевалило за 300. ЗАГСам даже пришлось увеличить количество слотов времени, чтобы всех принять.

— Основными площадками проведения торжеств станут Дворцы бракосочетания Самары и Тольятти, отдел ЗАГС Самарского района Самары, отделы ЗАГС Новокуйбышевска, Кинеля, Отрадного, Волжского района (Южный город) и Нефтегорского района, — сообщили в Управлении ЗАГС Самарской области.

Напомним, ранее на одном из сайтов появилось объявление о продаже в Самаре красивой даты свадьбы. Продавец просил 150 тысяч рублей. В ЗАГС сообщили, что подобные сообщения — дело рук мошенников. Дату регистрации брака нельзя купить, подарить или забронировать для других лиц.