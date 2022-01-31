В Самаре лесопарк 60-летия Советский власти собираются начать реконструировать в 2023 году

Сейчас нужно урегулировать судебные вопросы Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самарской губернской думе состоялось заседание общественной комиссии по физкультуре, спорту и туризму. Депутаты обсудили возможность благоустройства лесопарка 60-летия Советской власти, который в настоящее время выглядит непрезентабельно.

Лесопарк находится в границах улиц Стара-Загора, Алма-Атинская, Московского шоссе и Ташкентской. Площадь лесопарковой зоны составляет более 100 га. На территории лесопарка были обнаружены незаконные постройки, которые принадлежат Волжскому казачьему войску. В настоящее время решается вопрос об их сносе и освобождении территории парковой зоны.

- Сначала нужно поставить на кадастровый учет один из участков парка. Несколько судебных инстанций вынесли решение о незаконности построек, осталось проконтролировать исполнение судебных решений, - сказал председатель общественной комиссии Александр Милеев.

Директор МАУ «Парки Самары» отметил, что после решения всех этих вопросов, территория может претендовать на включение в программу «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году. Тогда и начнется проектирование и непосредственно благоустройство лесопарка в Кировском районе.