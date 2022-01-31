Самарский аэропорт определил топ самых пунктуальных авиакомпаний

Самые высокие показатели оказались у компаний "Аэрофлот" и Flydubai Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аэропорт Курумоч подготовил рейтинг пунктуальности авиакомпаний по итогам 2021 года. Было выделено три группы перевозок: зарубежные авиакомпании, российские авиакомпании (более 365 рейсов в год) и российские авиакомпании (менее 365 рейсов в год). Отклонением считалась задержка рейса более чем на 15 минут, сообщает пресс-служба самарского аэропорта.

Самой пунктуальной зарубежной авиакомпанией оказалась Flydubai с показателями 92%. Второе место заняла Belavia с показателями 88%.

Среди российских перевозчиков, совершающих более 365 рейсов в год, лидером пунктуальности стала авиакомпания «Аэрофлот» (94% рейтинга). На втором месте — авиакомпания Smartavia (92%), на третьем — S7 (87%).

Рассматривая перевозчиков, выполнивших меньше 365 рейсов в год, самой пунктуальной авиакомпанией стала «ЮВТ Аэро» с показателями 91,8%, второе место с 87,3% заняла авиакомпания Azur Air. Третье — у Royal Flight (86,6%).