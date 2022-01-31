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Общество31 января 2022 8:05

В Самаре в 2022 году продолжат строить лыжероллерную трассу и манеж около «Солидарность Арены»

По инициативе «Единой России», правительство РФ выделило более 9 млрд рублей на строительство «умных спортплощадок» в регионах
Геннадий ВЕТРОВ
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В Самарской области большое внимание уделяют детскому спорту

В Самарской области большое внимание уделяют детскому спорту

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам в ближайшие три года более 9 млрд рублей на строительство 80 модульных спортивных залов и почти 200 «умных спортивных площадок». Работа ведется по инициативе «Единой России». Часть средств пойдет и в Самарскую область.

— Одна из наших первостепенных задач, чтобы у детей были комфортные условия для занятий физкультурой и спортом. Это, в первую очередь, дворовые и школьные спортивные площадки. Они должны быть доступные для всех любителей спорта, чтобы они могли прийти сюда и позаниматься, — рассказал координатор партийного проекта «Детский спорт» Роман Балтер.

Так, в губернии в 2022 году продолжат строить лыжероллерную трассу на УСЦ «Чайка» и футбольный манеж около «Солидарность Самара Арены». А в 2021 году в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» в регионе построили 6 универсальных спортивных площадок, 2 ФОК открытого типа, 2 площадки ГТО, легкоатлетический манеж в Тольятти. Кроме того, была завершена реконструкция Дворца спорта на Молодогвардейской.

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