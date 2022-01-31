В Самарской области привели к нормативу 70 км федеральных дорог

Дорожное покрытие защитили от износа / Фото: ФКУ "Поволжуправтодор"

За 2021 год в Самарской области привели к нормативному состоянию 70 км федеральных дорог. Из них 19 км было отремонтировано капитально, на 33-х восстановили дорожную одежду, 18 км защитили слоями от износа.

Капитальный ремонт прошел на двух участках подъезда к Ульяновску от М-5 «Урал» — с 305 по 317 и с 321 по 328 км. На них специалисты заменили дорожную одежду и отремонтировали водопропускные трубы, укрепили обочины щебнем, устроили тротуары и установили шумозащитные экраны.

— На двух участках на М-5 в Самарской области (927-943 км и 997-1013 км) восстановили верхние слои покрытия, укрепили обочины и отремонтировали водопропускные трубы. Также заменили дорожные знаки и нанесли горизонтальную разметку термопластиком, — сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Вдобавок удалось улучшить показатели ровности и сцепления на трех участках М-5 «Урал»: 1130-1138 км, 1165-1171 км, 1178-1182 км.