В Тольятти автомобилистка на «Шкоде» сбила ребенка на ул. Карла Маркса

Автомобилистка проехала на "красный" и устроила ДТП с пострадавшим Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В воскресенье, 30 января, в Тольятти произошло ДТП с участием ребенка. Примерно в 18:40 по ул. Карла Маркса женщина за рулем легковушки наехала на девочку, которая переходила дорогу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.

По предварительным данным, 54-летняя женщина на автомобиле «Шкода Рапид» двигалась в районе дома № 57 по ул. Карла Маркса. Она проехала на красный сигнал светофора и сбила 10-летнюю девочку. Школьница переходила дорогу в положенном месте на «зеленый».

В результате ДТП ребенку потребовалась помощь медиков. Девочку госпитализировали в одну из городских больниц. В отношении автомобилистки возбуждено дело об административном правонарушении.