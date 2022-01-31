Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия31 января 2022 8:42

В Тольятти автомобилистка на «Шкоде» сбила ребенка на ул. Карла Маркса

Девочке-пешеходу потребовалась госпитализация
Алена Тушканова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Автомобилистка проехала на "красный" и устроила ДТП с пострадавшим

Автомобилистка проехала на "красный" и устроила ДТП с пострадавшим

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В воскресенье, 30 января, в Тольятти произошло ДТП с участием ребенка. Примерно в 18:40 по ул. Карла Маркса женщина за рулем легковушки наехала на девочку, которая переходила дорогу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.

По предварительным данным, 54-летняя женщина на автомобиле «Шкода Рапид» двигалась в районе дома № 57 по ул. Карла Маркса. Она проехала на красный сигнал светофора и сбила 10-летнюю девочку. Школьница переходила дорогу в положенном месте на «зеленый».

В результате ДТП ребенку потребовалась помощь медиков. Девочку госпитализировали в одну из городских больниц. В отношении автомобилистки возбуждено дело об административном правонарушении.

0