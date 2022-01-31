Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия31 января 2022 9:05

Житель Самары обещал за 160 тысяч рублей помочь в получении водительских прав

Мужчина планировал передать деньги в профильное ведомство
Алия Хафизова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Посредника задержали сразу после получения денег

Посредника задержали сразу после получения денег

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре полицейские задержали 62-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в посредничестве во взяточничестве при получении водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По версии следствия, 14 октября 2021 года пенсионер, находясь на парковке возле магазина на улице Вольской в Промышленном районе, получил 160 тысяч рублей. За эти деньги он обещал помочь в получении удостоверений категорий «В» и «С» двоим молодым людям, а также в открытии категории «С» еще одному местному жителю. При этом будущие водители не проходили обучение в автошколе и не собирались сдавать экзамены.

В настоящее время по материалам, собранным полицейскими, в СУ СК России по Самарской области возбудили уголовное дело по части 3 статьи 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве».

0