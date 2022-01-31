В СВГК рассказали о преимуществах электронной квитанции

Оплачивать услуги по сети проще Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Услуги Средневолжской газовой компании по техническому обслуживанию внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования можно оплатить по квитанции, полученной по электронной почте.

Электронный счет-квитанция является полным аналогом бумажного счета и имеет ту же юридическую силу. При желании получать квитанции по электронной почте взамен печатных необходимо оформить соответствующую подписку в Личном кабинете на сайте.

После регистрации на сайте svgk.ru для доступа к расширенным функциям Личного кабинета необходимо прикрепить к Личному кабинету свой лицевой счет с помощью пароля. Алгоритм получения пароля расписан в разделе «Техническое обслуживание ВДГО/Частным лицам». Пароль к лицевому счету предоставляется сразу же при условии оформления заявления надлежащим образом.

Для прикрепления лицевого счета в личном кабинете необходимо выбрать нужное подразделение, затем ввести номер лицевого счета и полученный пароль.

На один электронный адрес можно получать нескольких платежных документов. В том числе, например, для родственников пожилого возраста.

Все достоинства оплаты услуги по ТО ВДГО без бумажной квитанции уже оценили более 5,5 тысяч клиентов СВГК, поскольку электронные платежные документы имеют целый ряд важных преимуществ:

- Электронная квитанция доступна сразу после ее формирования – на несколько дней раньше бумажной.

- Гарантированная доставка до адресата. Возможность получить счет даже находясь за пределами региона.

- Можно оплатить через любой интернет-сервис, отсканировав QR-код, или через сайт компании.

- Электронные квитанции позволяют сберечь бумагу, а значит, более экологичны.

- Данные абонента защищены паролем и недоступны для посторонних.