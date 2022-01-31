Мэра Отрадного будут судить за ущерб предпринимателям в 42 млн рублей

Дело главы Отрадного скоро поступит в суд Фото: СУ СК России

Завершено расследование уголовного дела против главы Отрадного. Его обвиняют в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Ущерб от действий чиновника превышает 42 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, мэр Отрадного подписал несколько сомнительных постановлений. Из-за них жилые дома и соцобъекты города перевели на отопление одной организацией. В итоге пострадали интересы другой фирмы. Ее представители несколько раз обращались в мэрию и заявляли, что из-за особенностей котельной не могут отапливать только промышленные предприятия. Однако заявления не стали рассматривать.

В дело вмешались сотрудники ФАС. Они неоднократно направляли предупреждения главе Отрадного, но тот не отменил свои постановления. Арбитражный суд Самарской области подтвердил законность требований антимонопольщиков, однако чиновник не принял никак мер, чтобы устранить нарушения.

По оценке экспертов, мэр Отрадного нанес предпринимателям ущерб на сумму более чем 42 млн рублей. На время следствия его отстранили от должности. Скоро чиновнику предстоит оказаться на скамье подсудимых. Его дело готовят к отправке в суд.