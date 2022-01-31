Самарцы рассказали, в чем состоит успешный карьерный рост

57% жителей Самары считают, что карьера зависит от упорного труда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары рассказали, в чем состоит успешный карьерный рост. Для кого-то это — результат упорного труда, а для кого-то — простое везение. Первый вариант самарцы называют в 1,5 раза чаще, чем второй. Таковы результаты исследования SuperJob.

В том, что успешная карьера — это больше везение, чем упорная работа, убеждены 34% самарцев. По их мнению, должность и зарплата зачастую определяется удачливостью, связями и знакомствами. Противоположной точки зрения придерживаются 57% горожан. Они считают, что успешная карьера — это результат упорного труда. Оставшиеся 9% жителей затруднились дать точный ответ.

В основном молодежь Самары до 34 лет (60%) видит в должностном росте результат напряженной работы. Женщины чаще, чем мужчины, считают профессиональный рост следствием упорного труда (57% и 51% соответственно).

Отметим, за последние 10 лет мнение россиян о карьерном росте заметно изменилось. Сократилось число тех, кто считает, что успешная карьера — это везение. Тех, кто видит за победами упорный труд, наоборот, стало больше.