В Самаре девушка на Audi A6 отбросила грузовик на дом и влетела в Ford

Пострадала сама предполагаемая виновница ДТП Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В воскресенье, 30 января 2022 года, на улице Товарной в Самаре произошло серьезное ДТП. Примерно в 15:40 там столкнулись Audi A6, грузовик Sinotruk Howo и Ford Mondeo. Не обошлось без пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, аварию спровоцировала 24-летняя девушка на Audi. При выезде с прилегающей территории она не пропустила грузовик, который ехал по главной дороге. После удара его отбросило на дом № 5с1 по улице Товарной, а легковушку — на Ford.

В результате произошедшего пострадала девушка-водитель. Ее госпитализировали в одну из городских больниц. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку.