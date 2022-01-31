Самарцам рассказали, что делать в случае заболевания COVID-19 после прививки

Прививка не дает 100-процентную защиту от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Показатели заражаемости коронавирусом в Самарской области с каждым днем продолжают расти. Даже прививка не дает абсолютную защиту, поэтому каждый должен знать, что делать, если он все-таки заболел. Информацию подготовил ЦУР Самарской области.

Если мазок на вирус положительный и нет симптомов, достаточно самоизоляции и измерения температуры не менее 1 раза в день. На этот период можно получить листок нетрудоспособности или справку учащегося, позвонив в поликлинику или единую службу по номеру 122.

Тем, кто не относится к группе риска и не имеет результат ПЦР-теста, но у кого есть симптомы ОРВИ, важно следить за состоянием организма. Во-первых, оставаться дома. Во-вторых, измерять температуру тела не менее 3-х раз в сутки и, если она повышена, пить не менее двух литров воды. В-третьих, при возможности необходимо измерять уровень сатурации пульсоксиметром. Нормальный уровень не должен быть менее 94-95%.

Для лечения можно использовать противовирусные и жаропонижающие препараты, а также витамины C и D. Если заложен нос, то следует воспользоваться солевыми растворами. При боли в горле помогут растворы для полоскания рта, спреи и таблетки для рассасывания. Но важно помнить, что нельзя самостоятельно принимать антибиотики — их назначает только медицинский работник при наличии показаний.

Если состояние ухудшается, высокая температура сохраняется более 2-х дней, необходимо звонить в поликлинику или по телефону 122. Если появилась одышка, боли за грудиной, нехватка воздуха и уровень сатурации менее 94% — вызывать скорую по номеру 103.