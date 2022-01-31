В Тольятти из-за ремонтных работ отключат тепло в девяти домах 31 января 2022 года

Отопление отключат до окончания ремонтных работ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти отключат теплоснабжение 31 января 2022 года. Запланированы работы на сетях Автозаводского района.

Коммунальщики отмечают, что закончить аварийно-восстановительные работы планируют в 15:00. Временно отключат теплоснабжение по адресам: улица Полякова, дома №24, №26, №28, №28 «А», №30; Итальянский бульвар, дома №16, №18, №20, №22. Время окончания ремонта ориентировочное, сообщают в городской администрации.

Напомним, что в Самарской области возможны аварийные ситуации из-за желтого уровня опасности в последний день января. В регионе мокрый снег и туман