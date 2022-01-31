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Общество31 января 2022 10:40

В Самарской области за три дня поймали 71 пьяного водителя

Еще 18 автомобилистов ездили по дорогам региона без прав
Алена Тушканова
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С 28 по 30 января сотрудники ГИБДД выявили 2600 нарушений ПДД

С 28 по 30 января сотрудники ГИБДД выявили 2600 нарушений ПДД

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

За последние 3 дня (с 28 по 30 января) Госавтоинспекция Самарской области выявила свыше 2600 различных нарушений ПДД. К примеру, 71 человека поймали пьяным за рулем, еще 18 — ездили без прав.

За наличие тонировки к ответственности было привлечено 148 автомобилистов. Несмотря на требования сотрудников полиции, 7 жителей региона не привели свои автомобили в надлежащий вид. В отношении них составлены административные материалы. Теперь владельцы авто с тонировкой обязаны выплатить штраф до 4.000 рублей, либо им грозит арест на 15 суток или обязательные работы.

Также во время рейдовых мероприятий сотрудники ГИБДД выявили 70 нарушителей правил перевозки детей. Всех их привлекли к ответственности.

Лидером правонарушений стало игнорирование водителем и пассажирами ремней безопасности — 294. Еще 164 автомобилиста не пропустили пешеходов. В числе последних тоже оказались нарушители. 203 пешехода поймали, когда они пересекали дорогу в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора.

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